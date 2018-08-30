「放心有我！」 國軍推823豪雨救災實錄微電影憾人心

2018-08-30 10:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕823豪雨造成南台灣大淹水，國軍弟兄共出動上萬人次協助撤離居民、清掃家園，陸軍八軍團也在災情告一段落之際，推出一段長約2分鐘的微電影，要告訴國人，即使沒有戰爭，軍人存在的自的，就是要保家衛國，「放心有我」。

八軍團表示，連續幾天救災下來，國軍官兵紛紛累癱，但是都沒有人喊苦，也無人叫累。第四作戰區的弟兄姐妹不分陸、海、空軍或資通電、憲兵及後備部隊，都不分彼此，通力合作，有效發揮三軍聯合作戰的效能，同心合力，積極搶救災害，協助災後復原。

這次救災的過程中，其實也有幾位國軍弟兄家中也是受災戶，但是他們以任務為重，選擇留在部隊救災，家中的困難只能交給家人去分擔。

其中，八軍團裝甲564旅機步一營的下士陳首名，在823當天豪雨成災時，嘉義朴子的老家也正傳來淹水的消息。陳首名說：當時接到消息水已經淹到腳踝，然後慢慢漲到膝蓋到臀部，人在部隊的他，只能趕快叫家人先把東西先往上撤。」

老家只剩下老弱婦孺，身為丈夫和兒子的陳首名，卻只能靠著家人的體諒，繼續在崗位上堅持。陳首名說，當時心裡「蠻焦急的」，可是太太跟父母親勸他放心，家裡還有2樓跟3樓，淹水還有地方可躲，勸他放心去執行任務。

類似的處境，還有同樣是裝甲564旅的中士林禹盛，他的老家就在台南市佳里區，大雨那天他剛好休假，眼看著老家已經淹到小腿肚，但是部隊正在緊急召回，林禹盛同樣背起行囊就從家裡涉水而出，留給體諒兒子的老媽媽一個充滿內疚的匆匆背影。

林禹盛說，雖然很擔心家裡，可是國家需要他們時，一定要挺身而出，即使他的部隊就在佳里區協助救災，有好幾次路過家門口，但就是無法抽身回去看看，還好和家人後來的聯繫，得知一切平安。

步兵203旅旅部連上兵林怡君，家裡也是住在台南佳里區，家中也同樣受災，但是她沒請假回家，也是選擇留在部隊和同袍一起投入救災；在執行救災任務的過程中，她發現並緊急搶救了一位腳底受傷流血的阿伯，把他從淹水的家中抬上救護車送醫治療，阿伯和家人的感謝，讓她感到無比感動和榮耀。

相關影片請見︰