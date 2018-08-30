暴雨後防疫總動員 高市查獲63處病媒孳生源

豪雨不斷，高市府，衛生、環保局至今已動員近5千人次，進行雨後環境清理，並查獲63處病媒孳生源。（記者葛祐豪攝）

2018-08-30 07:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市從8月22日起豪雨不斷，市府為避免登革熱等災後傳染病擴散，衛生、環保局至今已動員近5千人次，進行雨後環境清理，並調撥2萬瓶以上消毒滅菌藥劑配發家戶，更於近3週內查獲63處病媒孳生源，並開出罰單。

高雄市長許立明強調，防疫視同作戰，防災期間的防疫更不應間斷，呼籲市民務必配合市府的防疫措施，出現相關症狀，請儘速就醫。

高雄市環保、衛生防疫團隊表示，豪雨造成戶外積水容器增加，登革熱的傳播機率也隨之增高，從8月22日迄今的防災期間，共投入4789人次配合民眾於災後清理家園，包括78里、33所學校在內的社區孳生源清除（含病媒監測），查獲積水容器5754件、陽性容器380件，執行社區緊急防治2場次，以及空間噴藥共14組機具人力、殘效噴藥共22組機具人力等。

防疫團隊指出，社區的人工積水容器及積水場域，是病媒蚊主要來源，雨後若未即時清除，將導致病媒蚊孳生，豪雨期間仍持續稽查室內外的孳生源，今年原已列管1504處長期積水的地下室，本次豪雨後再新增23處，都已在第一時間投藥。

防疫團隊表示，豪雨造成大量雨水不斷進入污水下水道，其中可能混雜排泄污水，創造病菌傳播的途徑，因此從豪雨開始迄今，衛生局已緊急調撥消毒劑漂白水18024瓶、滅菌劑悍菌遁2736瓶給各區衛生所，由衛生所配發家戶使用，確保防堵登革熱、腸道傳染病、鉤端螺旋體及類鼻疽感染等災後傳染病。

防疫團隊強調，如稽查時發現積水孳生病媒蚊，市府將依法開單告發；因近2個月來豪雨不斷，在0822豪雨發生前，開罰次數已連續3周明顯上升，總計3週內查獲63處病媒孳生源，顯示連續降雨使得積水容器大幅增加，高雄市登革熱疫情也進入風險較高階段。

防疫團隊進一步指出，若有病例確診，將在24小時內展開緊急防治工作，包括強制孳生清除及戶內外空間噴藥，並在個案所在里別，以同心圓方式，全面性清除孳生源，徹底預防疫情擴散。