08/30 各報重點新聞一覽

2018-08-30 06:08

自由時報

台人持居住證 中國要課稅

中國將從九月一日起實施「港澳台居民居住證」，與中國身分證的十八碼相同，用於台灣民眾在中國的「身分證明」。我國安部門示警說，中國官方將藉此取得指紋等生物特徵，除掌握台灣民眾在中國工作、居住、就學具體情形外，也將加大監控力度。另依中國稅制，持有居住證的台灣民眾，將構成稅收居民，必須繳納境外的個人所得稅。

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男子200M// 楊俊瀚差一點點…銀恨落淚

「台灣最速男」楊俊瀚昨在亞運男子兩百公尺決賽飆出破全國紀錄的二十秒二三，雖以千分之二秒之差輸給日本好手小池祐貴屈居銀牌，流下不甘心的眼淚，仍替我進帳史上首面亞運男子兩百公尺獎牌。

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台灣賭神栽了 千萬被沒入

被全球兩百多家賭場列為黑名單的台灣賭神「戴子郎」（六十一歲、本姓黃）帶領二、三十名成員的台灣團隊，在韓國一處賭場贏得賭金合計約十億元台幣，他昨天自韓國搭機返台，在桃園機場未申報四億八百萬韓元及四十七．三萬泰銖（合計約台幣一千一百萬元）遭沒入；他得知後面不改色，完全不在意地用英文說：「Easy come Easy go（來得容易，去得容易）」，還說：「就當交稅吧！」

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蘋果日報

獨家調查 台灣淪世界垃圾場 半年86國百萬噸湧入

「匡啷、匡啷！」港口的橋式起重機緩慢運轉，將一個來自日本的貨櫃夾起又放下，海關人員打開櫃門，惡臭嗆得他差點岔氣，一捆捆用過的髒塑膠袋，隨即從櫃內一湧而出。這是《蘋果》在港區直擊越洋垃圾輸台的現場，而這只是今年超過100萬噸進口廢料的冰山一角；台灣，儼然已成為世界垃圾場。

孫安佐認罪 棄上訴 12月宣判 爭取兩月內遣送回台

狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐涉恐攻威脅、非法持有武器，今年3月在美被捕，迄今關押158天。他6月遭聯邦檢方起訴「非美國公民持武罪」重罪，賓州法院在台灣時間前晚開庭，孫安佐出庭認罪，剪短髮、穿囚衣上銬現身，以流利英文應答。法官排定12月11日宣判，辯護律師凱勒希望加快程序，讓孫安佐在2個月內遣送回台。

聯合報

旅行社抵制力量大！泰國急轉彎 泰簽不漲了

泰國貿易經濟辦事處原預計十月起，新增委外的「簽證中心」辦理旅客赴泰簽證事務，將增收四百七十元手續費用，引起民眾反彈，甚至有旅行社業者揚言將泰國商品全面下架。泰辦昨天下午又重新發布公文，表示「程序無任何改變」，政策緊急轉彎。換言之，泰簽仍將維持一千兩百元收費。

田徑／同為20秒23…電腦判定落敗 楊俊瀚抱銀哭了

「銀」得可惜！我田徑好手楊俊瀚在雅加達亞運男子兩百公尺拿下銀牌，雖然成績與金牌得主日本選手小池祐貴同為廿秒二三，但經電腦判定落敗，楊俊瀚自認做到九十九分，「如果再好一點點，或許我就是以千分之一贏的那一個。」

中國時報

全台4282私幼 串聯抵制 準公托瀕臨潰敗

行政院長賴清德的準公共化托育政策瀕臨潰敗！中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元及中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德昨日聯合發表公開信，不僅宣布「全國私幼一致決定，不加入準公共化」，還狀告公平交易委員會，創下民間業者指控政府聯合壟斷的首例。因私幼占國內幼兒園的七成，私幼串聯抵制，將使賴揆的準公托政策推動困難。

成功整合竹縣、台南 藍軍團結戰 最後一喬看桃園

趕在選舉登記截止前，藍營成功整合台南市與新竹縣等分裂選區。選票是否回流國民黨尚難評估，但至少「唯一」支持人選明確，品牌認同不致混淆的情勢下，可望有效拉抬整體選情。黨內天王全力投入、各有角色扮演，也有助於形塑團結氣勢，在明天截止登記前，能否說服前立委楊麗環退出桃園市長選舉，「最後一喬」備受關注。