改善積淹水 鼓山抽水站下月動工

鼓山抽水站將於下個月動工。（記者陳文嬋攝）

2018-08-30 00:32

首次上稿 00:06

更新時間 00:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局為改善鼓山三路積淹水，斥資4億多元完成鼓山滯洪池等建設，近來再爭取1億元將興建1座大型10CMS抽水站，預計下個月動工，搭配台泥百年紅樓，打造船型意象，屹立鼓山運河旁，改善地方積淹水。

水利局斥資4.4億元，完成鼓山運河拓寬工程、台泥廠區明渠及滯洪池工程，近來爭取中央經費1億元，將於厚生、鼓山三路口，興建1座10CMS大型抽水站，每秒抽水量10噸，比溪州抽水站還大。

台泥同意提供鼓山廠部分土地，給市府設置大型抽水站，但因旁邊有1棟紅樓建築物，台泥為保留百年紅樓，有意申請歷史建築，研議規劃為文化專區，以紅樓磚造結構不佳，擔心抽水站工程施工，會造成紅樓建築受損，建議市府將抽水站移至鼓山橋下游。

不過水利局認為抽水站設於鼓山橋下游，會影響防洪效率，將使鼓山運河的河道通水面積縮小，鼓山運河的洪水位橋渠段可能壅高15至20公分，且鼓山橋橋梁底阻水，橋樑安全受到嚴重影響，尤其鄰近現有民房，影響民眾觀感與周邊景觀。

水利局指出，這波強降雨造成鼓山三路積水30公分，雖然雨停積水退去，地方爭取設置抽水站，市府規劃10CMS抽水站，每秒抽水量10噸，比溪州抽水站還大，一旦地方積淹水，可將水抽至鼓山運河，最後再流到愛河。

水利局說，抽水站基地最大開挖深度8公分，與紅樓相距約20公分，將採靜壓式鋼板樁，減輕擋土設施打設過程的震動，鄰近紅樓側全面採用無震動的預壘樁等工法，不會影響紅樓建築物。

水利局協調台泥達成共識，台泥強調願意負起社會責任，同意配合市府建設，抽水站將做成船型意象，屹立鼓山運河邊，象徵快樂出航，搭配台泥百年紅樓，將於下個月動工，工期預計約1年，力拚明年7月完工，改善當地積淹水狀況，達到防洪保護標準。