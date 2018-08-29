連2天強降雨積淹水 高雄市民爭取加蓋滯洪池

2018-08-29 23:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄連2日下起強降雨，造成市區多處積淹水，地方爭取加碼蓋滯洪池，市府規劃25座滯洪池，目前已推動15座，其中2座今年底前完工，將重新檢討治水策略，並加強河川疏濬整治工程，以因應氣候變遷帶來威脅。

高市受西南氣流影響，連2日下起強降雨，昨最大時雨量達84毫米，因連續兩波強降雨太過密集，造成滯洪池蓄滿來不及排空，只能透過雨水下水道排水，超過防洪保護標準60至70毫米，導致宣洩不及致災。

今早持續下起強降雨，最大時雨量旗津71毫米，造成部分低窪地區積水，包括大寮區鳳林三路344巷、永安區新港里等；三民區朱先生指出，寶業里滯洪池發揮功效，地方已經很久沒淹水，這次暴雨太大，一度造成積淹水，但水很快就退了，市府應多蓋滯洪池，平時是公園、下雨可蓄水，附近居民很有感。

三民區本揚里長蘇永樹表示，自從有了寶業里、本安里滯洪池，地方已多年不曾淹水，這次強降雨造成短暫積淹水，只要市府再蓋1座滯洪池，地方就不用擔心淹水，將爭取赤山國小預定地，興建本揚里滯洪池。

市府水利局表示，原本規劃25座滯洪池，目前只做到15座滯洪池，其中2座預計今年底完工，未來除了持續推動滯洪池建設外，並加強河川疏濬及政治工程，針對現有規劃但還未做完的排水整治工程，包括岡山潭底、永安、美濃區等排水。

水利局更針對已完成整治排水、近年因氣候變遷面臨短延時強降雨挑戰的後勁溪及典寶溪流域，今年已爭取到中央前瞻計畫各358萬元，預計下個月辦理規劃設計發包，如國道10號仁武區澄觀路、鳥松曹公新圳等，重新規劃檢討治水策略，評估是否興建滯洪池，彌補早期排水整治不足。