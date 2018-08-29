中壢仁海宮水燈排遶境 為好兄弟引路

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，場面熱鬧。（記者李容萍攝）

2018-08-29 23:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「中元慶典藝術節」的水燈排遶境祈福活動29日晚上登場，計有7座水燈排從中壢仁海宮出發遶境祈福，除了5座用機械動力吊起水燈排，由105位義消輪番用人力抬著以120個紅燈籠組成、高約36台尺的水燈排最受矚目，沿途遶境3個多小時，為好兄弟引路上岸，也祈求桃園市風調雨順、國泰民安。

中壢仁海宮副董事長王介禧說，近年的水燈排遶境幾乎都是用機械動力吊起，中壢仁海宮百餘年的慶讚中元活動，去年首度嘗試循著傳統古禮、古法，以人工拉縴方式立起水燈排，更顯虔誠，除由義消揪團將有3層樓高的水燈排立起，今年加入仁海宮旁的新街國小小朋友重現傳統儀式，希望中元節的慶典能一代一代永續傳承。

桃園市長鄭文燦晚間前往中壢SOGO銀河廣場參與中壢仁海宮水燈排遶境活動表示，水燈排遶境活動已成為中壢的特色之一，由仁海宮的志工與中壢消防隊的義消共同以人工操作推動的水燈排，也有新街國小創作的Q版媽祖等創意水燈排，不僅為中壢帶來平安，也讓市民體驗傳統的宗教文化。他也祈求天上聖母及眾神保佑，讓中壢鐵路地下化動工、捷運建設啟動，各項建設都往前走。

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，場面熱鬧。（記者李容萍攝）

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，場面熱鬧。（記者李容萍攝）

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，場面熱鬧。（記者李容萍攝）

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，場面熱鬧。（記者李容萍攝）

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，場面熱鬧。（記者李容萍攝）

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，由義消用扛的遶境。（記者李容萍攝）

中壢區「中元慶典藝術節」水燈排遶境祈福，小朋友冒雨參加。（記者李容萍攝）