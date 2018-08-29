有保有賠！全台首張蓮霧保單達賠付門檻 農民仍嘆...

南台灣大雨讓屏東的果園泡在水裡。（記者陳彥廷攝）

2018-08-29 23:46

［記者陳彥廷／屏東報導］熱帶低氣壓由西南氣流接力，大雨強襲現正屬早生蓮霧催花期的屏東縣，全縣少說3百公頃的蓮霧園「泡湯」，不過，屏東縣政府日前強推的蓮霧保險也起了作用將賠付，可是無奈的農民仍是大嘆，只盼「拜託天公伯別再下雨」。

屏縣府日前和台灣產物保險公司推出全台首張蓮霧保單「天氣參數型蓮霧保險」，日前首場簽單說明會就在南州農會，當時吸引近百位農民到場，最後粗估有近50名農民要保，全縣則更多，該保險內容針對颱風風速及降雨量的主險以及溫度附險，而這波雨量已達「連續5日累計降水雨量超過600毫米」的賠付門檻，且還在緩慢增加中，有可能會上看逾800毫米到1000毫米以下的雨量賠付級距。

南州農會總幹事黃俐甄說，南州蓮霧即將進入開花期，雨一直下完全吸收不到陽光的養分，準備開花的粒子會因此萎縮無法開花，蓮霧樹的根部也完全泡在水中，初步統計全鄉480公頃的面積，至少逾半面積都泡水，損失恐怕無法估計。

屏東縣政府表示，熱帶低壓未成颱，因此不適用颱風風速險，但降雨險則在強降雨後不斷突破門檻，當初每公頃投保主約保額37.5萬元的農民，保費自付1.5萬元、政府補助4.5萬元，若以粗估600到800毫米雨量，屏南地區可理賠保額的6％為2.25萬元，屏北地區則可理賠保額的2％為7.5千元，若雨量再超過800毫米就會再提高賠付級距，但官員仍無奈指出「拜託別再下了」。

不少農民原本躊躇是否要加保，因為認為颱風中心切過指定區域不多，百年大雨難見，低溫門檻更是「不可能的溫度」，但在這場雨後已改變心意；南州林姓果農說，不用颱風就已經讓自己果園泡水，已經慎重考慮要加保，但重點是連家都泡在水裡，只能期盼天公伯別再下雨了。