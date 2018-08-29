中壢國民運動中心明開幕 免費體驗15天！

「中壢國民運動中心」外觀的3樓外面規劃為露天攀岩場。（記者李容萍攝）

2018-08-29 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區光明公園旁、共斥資5.6億元打造的「中壢國民運動中心」，明起至9月13日試營運，試營運期間場館、運動課程開放免費體驗，於1樓體驗課程服務台開放報名，但每人限報名1堂課程，每班名額有限，額滿為止；試營運首日上午9點至中午辦理歡慶開幕系列活動，規劃趣味運動會和闖關集點換好禮，完成指定項目可兌換禮品和游泳健身體驗券。

市府體育局指出，中壢國民運動中心為地下2層、地上7層的建築物，外觀以「流動」為概念，多處以曲線設計，總樓地板面積近6000坪，與已開放的桃園國民運動中心相同，都是由救國團取得營運資格，1樓為游泳池、SPA池，2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，3樓是綜合球場及露天攀岩場，4樓為多功能體能訓練室、棋藝閱覽室，5樓為羽球場，6樓為社區教室，7樓則是棒壘球打擊場。

試營運期間平日中午12點起、假日上午8點起營業到晚上8點，提供包括TRX懸吊式訓練、皮拉提斯、拳擊，以及泳訓班等多元運動課程都可免費體驗，各類球場也開放現場或者是電話預約3天內使用。為維護運動品質，游泳池、體適能中心容留人數管制各為180、90人，游泳池採每1小時50分鐘清場，體適能中心每1小時30分鐘清場，各類球場均為每場次整點開始，每時段為1小時。

另外，露天攀岩場將視天候情形開放，棒壘球打擊場因為從日本採購的設施尚未到位，暫時不對外開放。

試營運期間，民眾想免費體驗可洽詢電話：（03）495-1930。

「中壢國民運動中心」外觀的3樓外面規劃為露天攀岩場。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的游泳池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的SPA池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的羽球場。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的體適能中心。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的綜合球場，在開幕典禮完成後辦理趣味運動會。（記者李容萍攝）