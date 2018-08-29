明日高溫可達32度 南台灣雨勢趨緩轉午後雨

全台今（29）日普遍高溫降雨，中央氣象局表示，明（30）日最高溫可能達32度高屏連日來的降雨，雨勢將於明日下午後減緩轉午後雨。（資料照）

2018-08-29 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕全台今（29）日普遍高溫降雨，中央氣象局表示，明（30）日最高溫可能達32度，宜蘭紫外線達過量級，天氣風險公司提到，高屏連日降雨，雨勢將於明日下午後減緩、轉午後雨。

中央氣象局指出，明天清晨6點至晚上6點的12小時內，北部溫度介於24度至32度之間，最高降雨機率為70%；中部溫度介於23度至30度之間，最高降雨機率為60%；南部溫度介於23度至28度之間，最高降雨機率為60%；東部溫度介於23度至33度之間，最高降雨機率為40%；外島溫度介於24度至29度之間，最高降雨機率為70%。

氣象局提醒，明日各地仍有可能出現局部大雨，外出最好攜帶雨具；環保署則對明日的空氣品質作出預測，空氣品質呈現大多良好，北部則會因細懸浮微粒，讓空氣品質達到「普通」等級的黃色警示。

根據天氣風險公司的貼文指出，中部以北未來幾天溫度將持續回升，天氣穩定但偶有降雨；因近日全台每天下雨，各地明顯積水，建議大家於雨停時清理家中積水處，避免蚊蟲孳生。

中央氣象局指出，明天清晨6點至晚上6點的12小時內，台灣北部溫度介於24度至32度之間，最高降雨機率為70%。（圖擷取自中央氣象局）

明天宜蘭紫外線達過量級，民眾出門應作好擦防曬油、穿長袖衣物等防曬工作。（圖擷取自中央氣象局）