幼獅工業區路爛 10月底改善

桃園楊梅區幼獅工業區周邊道路坑坑巴巴，民眾怨聲載道。（記者許倬勛攝）

2018-08-29 23:12

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市楊梅區幼獅工業區周邊道路，大小車輛往來頻繁，加上經常埋設管線挖路，路面奇爛無比，車禍事故頻傳，民眾怨聲載道、痛批比鄉道還不如；經市府爭取，獲前瞻計畫1820萬元經費改善，預計10月底完工。

經濟部工業局表示，目前每日都有公設巡檢，可能是連日午後大雨，加上重車往來頻繁輾壓，導致柏油路面破損，9月將開工改善，預計10月底完工，已將部分窟窿補上。

地方人士抱怨，幼獅工業區為全市工業產值首屈一指的工業區，內有百餘間廠商，卻地無三里平，除補丁還是補丁，10多年來從未全面刨除加封過，連周邊的鄉里道路都不如，令人氣結。

市議員李家興說，區內有5到6千名的勞工從各地來到楊梅上班，多半都是機車族，各廠商每天重車出入頻繁，道路經常要承載這些重車的輾壓，也因此需要更多的保養和維護，工業區道路維護屬中央列管，地方不滿聲音漸大，市府應有所作為。

市府工務局指出，幼獅工業區道路系統分為「幼」及「獅」，包括幼一路至幼五路、獅一路至獅三路，總長約兩公里，施工內容包括路面、路基、排水、路燈等，幼一路、獅一路、獅二路段由市府負責施作，其它則由經濟部工業局負責。