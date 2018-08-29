真心不騙！這款「裸皂」真的有「裸女」！

喜樂愛加倍工場應用史博館重要館藏常玉畫作，經由翻模製成的「裸皂」。 （記者劉曉欣攝）

2018-08-29 20:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕係金ㄟ！彰化縣喜樂愛加倍工場有推出的「裸皂」禮盒，真的有「裸女」圖，還是名畫家常玉筆下的裸女圖！

許多人一聽到產品名稱，都會直接反問說「裸皂？有裸女？」喜樂愛加倍工場就會拿出產品，所有人一看到產品，馬上露出會心一笑，因為，真的香皂上就有裸女圖！

原來這款「裸皂」是來自公益文創平台發展計畫，由許多單位共同協助喜樂愛加倍工場來推出，應用國立歷史博物館重要館藏常玉畫作，經由翻模製成，所以「裸皂」上的裸女圖，不只是裸女，還是藝術畫作的裸女，兼具藝術價值。

「裸皂」產品今天出現在彰化縣政府，因為縣府當推手，行銷縣內8家社福機構秋節禮盒，也率先採買2000盒，縣議員賴清美加碼100盒，各家社福機構為了搶中秋商機，都各有新點子。

慈恩庇護農場就考量市面上高單價產品多，為了消費者荷包打算，特別推出低於300元的平價禮盒，金瓜酥的金瓜，來自農場的自然農法，包括蝶豆花都是無毒栽培，提供實惠又安心的送禮選擇。

而喜樂保育院今年則是主打素食月餅，推出蛋奶素的月餅，可以專攻素食人口，這樣更有競爭力；聖母聖心啟智中心的人氣泡菜，多年來都沒漲價，原價供應，也成為秋節愛心的好選擇。

而喜樂愛加倍工場有推出「裸皂」禮盒，在許多單位協助幫忙下，在香皂上翻模畫家常玉裸女畫作，希望結合藝術與實用，來打開秋節禮盒的市場。

喜樂愛加倍工場應用史博館重要館藏常玉畫作，經由翻模製成的「裸皂」。 （記者劉曉欣攝）

喜樂保育院今年主打素食月餅路線。（記者劉曉欣攝）

慈恩庇護工場推出平價實惠禮盒。（記者劉曉欣攝）