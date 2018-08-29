台南2男失蹤多天 發現車子不見人影

連男的機車被找到。（記者楊金城翻攝）

2018-08-29 20:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南市柳營區56歲連姓男子、麻豆區69歲莊姓男子都在這次0822豪雨中外出時失蹤，至今未歸，連男的機車25日在柳營南81線龜重溪畔農田、莊男的腳踏車今天下午在麻豆埤頭里水溝被找到，生死未卜，未被列入這次豪雨災情失蹤人數。

南81線龜重溪橋是柳營區篤農、重溪與東山區聖賢里必經之路，過橋後在柳營段是地勢最低處，8月23日傍晚，龜重溪水位暴漲溢堤，溪水漫淹道路，當時有2男1女先後騎機車涉水經過，但都被大水沖倒，1男1女幸運爬上岸，連男連人帶車不見蹤影，家人在當晚向柳營重溪派出所報案協尋。篤農里長陳献堂說，龜重溪橋段遲遲不改善才出人命。

直到8月25日上午10點，連男機車才被發現就在南81線旁農田裡，音訊全無，警消動員和出動空拍機搜尋，至今失蹤6天。

住麻豆港尾里的莊男，則是在8月24日下午騎腳踏車經真理大學校區到醫院途中失蹤，27日其表弟找不到人，今天下午莊男的父親向麻豆分局報案，莊男的腳踏車後來在埤頭水溝內找到。

連男竟未列入南市0822豪雨災情，南市災防辦執行秘書侯俊彥說，連男失蹤原因還無法釐清和豪雨有關，在與警、消討論後才未列入失蹤人數。雨災期間，南區有位男子溺斃，因未與豪雨有關，也未列入災情死亡人數，南市只有將安南區1位阿公溺斃列入死亡人數1人。莊男協尋則是今天才報案。

相關影音