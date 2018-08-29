為何自來水白濁有消毒味及煮沸有白色漂浮物 台水這樣說…

2018-08-29 23:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對民眾常反映水質白濁、消毒味重及煮沸有白色漂浮物等問題，供應台中市及南投縣自來水的台水公司第四區處今表示，今年迄今由環保署、環保局及自行進行不定期採樣抽驗，淨水場及用戶端水質近4800百件均合格，符合飲用水水質標準。

台水公司第四區處處長蕭淑貞解釋，有時自來水從水龍頭流出後，看起來白濁，放置一會兒又變成清澈，這是輸送自來水至用戶的管線中需加壓送水，管線為維持穩定壓力，在加壓過程時會混入空氣，使得從水龍頭流出的自來水夾帶大量的氣泡才會看起來白濁，氣泡消失後就會變清澈，與水質無關。

第四處副處長曾良琳指出，為確保飲用水水質安全，環保署、縣市環保局會不定期採水抽驗，檢驗大腸桿菌群、濁度、餘氯、色度、臭度、PH值及硬度等眾多項目，目前第四區處已自行檢測4228件，環保主管機關抽檢549件均合格。

蕭淑貞也解說，自來水為什麼會有消毒水味，因為要預防細菌（病原菌）滋生，避免發生水媒傳染病，自來水在淨水處理過程均經加氯處理，符合環保署規定飲用水的餘氯標準值0.2至1.0毫克/公升，因此自來水會有輕微的消毒水味，表示水質是衛生安全，

另外自來水煮沸後，表面有時會一層白色漂浮物或白色鍋垢，這是自來水含有鎂、鈣等天然礦物質，沸騰後所產生自然現象，是水中氫碳酸鹽（俗稱暫時硬度）被加熱變成碳酸鈣固體，不會影響健康。

蕭淑貞說，台水的自來水總硬度也低於飲用水水質標準規定，最大限值300毫克/公升以下，目前世界衛生組織建議總硬度最大現值是500毫克/公升，德、英、歐美等先進國家並未限制。民眾如果有相關問題可向台水反映。