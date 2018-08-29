三重親水公園沒水近兩年 今夏修復重新開張

2018-08-29 20:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕啟用14年的三重區吉祥街親水公園，近來因戲水區設施損壞，已經兩年無水可玩，民代接獲民眾陳情，指親水公園根本沒水，戲水池更積滿落葉。三重區公所今年花了20萬元，將損壞的塑膠噴頭全數更換，換上有發光效果的金屬噴頭，水霧效果較以往更亮眼。

新北市議員李坤城表示，吉祥街戲水公園在重劃區內，周邊都是住戶，但戲水公園噴頭已經損壞2年，相當離譜。

三重區公所表示，經過民代反映，公所已經全面更換設施，並於8月25日啟用，公園每天下午3至7時，系統只要偵測氣溫超過卅度，每隔半小時就會噴水6分鐘，邀親子在夏天的尾巴暢快消暑，戲水池設計有斜坡，方便無障礙使用。

吉祥街戲水公園位於三重環河北路、吉祥街交叉口，面積約0.2公頃，除了組合遊具、搖搖馬和溜滑梯，還有一方戲水池，4座水柱各有3支噴頭，公所解釋，由於塑膠噴頭不耐日曬雨淋，公園啟用以來，12支噴頭幾乎每周輪流故障，加上親子多至一旁更大的集賢公園遊憩，乾脆將水源關閉。

李坤城說，除了重新開放戲水設施，也希望公所能夠增設更衣空間、大砲型水槍以及防滑護墊，讓戲水公園更好玩、安全。三重公所則表示會仔細評估。

對於民代質疑公所維護不力，三重區公所解釋，由於吉祥街戲水公園緊鄰面積更大的集賢環保公園，因此多數親子都會到集賢環保公園玩耍，才會認為與其花大錢維修，不如把水源關閉，既省水，也不用耗費人力、經費維修。