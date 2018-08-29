美國佛州出現狂牛症 食藥署：進口管理維持現行作業

2018-08-29 19:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署晚間突然發布新聞稿，表示美國佛羅里達州發現一例牛海綿狀腦病（BSE）病例，也就是狂牛症，是一頭6歲老牛，這也是美國第6例病例。

美國第6例病例

牛海綿狀腦病俗稱「狂牛病」，是20世紀一種新興的疾病，會造成感染牛隻的腦部組織出現空洞化狀似海綿樣的病變，動物在臨床上並呈現是一種慢性、漸進性、致死性的疾病。

人類食入感染牛海綿狀腦病的牛製品也會染病，病患因腦部組織受損，會逐漸出現精神障礙等癡呆症狀終至死亡。

我國有進口美國牛肉，食藥署表示，已在第一時間向美方要求儘速提供此案例相關資料，並持續密切注意世界動物衛生組織（OIE）對此案例評判，如美國牛肉產品的國際警訊等。

食藥署表示，會持續密切注意各國對此案例之因應及處理方式，且通知各港辦持續嚴謹依美國牛肉輸台規定進行輸入查驗，必要時由跨部會赴美執行實地查核。

這頭老牛沒有進入屠宰線；美國現為OIE評定之BSE風險可忽略國家。

食藥署表示，我國對於美國牛肉管理依據OIE國際規範及「台美牛肉議定書」辦理，目前僅開放我國核准之工廠生產共計66家，沒有位於佛羅里達州、30個月齡以下牛肉製品，對於美國牛肉及牛肉製品進口管理措施仍維持現行作業。