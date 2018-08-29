礁溪五峰旗9月15日開放 封閉期間擅闖可罰10萬元

五峰旗是宜縣知名風景區，有步道、山景、瀑布、蟲鳴鳥叫，相當受到歡迎，以高聳的3層瀑布最為聞名，去年就吸引70萬人次造訪，僅次於梅花湖。（記者林敬倫攝）

2018-08-29 19:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區10日發生美籍遊客擅闖禁止進入水域，遭落石砸中受傷，事發後，縣府封閉步道檢修，但還是有人擅闖步道，甚至在出意外的瀑布水潭戲水拍照，被質疑封假的；縣府工旅處指出，園區預計9月15日重新開放，將加裝監視器，如果有人擅闖禁區，最高可罰10萬元。

五峰旗是宜縣知名風景區，有步道、山景、瀑布、蟲鳴鳥叫，相當受到歡迎，以高聳的3層瀑布最著名，去年就吸引70萬人次造訪，在宜蘭縣營風景區中，僅次於梅花湖；園區並非全區開放，第1層瀑布步道，因颱風坍塌已封閉3年。

10日當天，2名美籍遊客不顧「水深落石危險，嚴禁入內」告示，違規擅闖第2層瀑布下水潭戲水，遭落石擊中受傷，幸無生命危險，縣府基於安全考量，緊急封閉所有步道，檢視園區岩層，至今仍未開放。

步道封閉後，縣府在入口拉起封鎖線，不斷遭人破壞，有些遊客照常走上步道健行，或闖發生意外的第2層瀑布水潭戲水拍照，有人質疑，若是封假的，何不儘早開放？

「遊客安全擺在第一位！」工旅處長李岳儒說，五峰旗安全還無法保證百分百沒問題，違規闖入相當危險，縣府要重新拉起封鎖線，呼籲各界別再破壞封鎖線擅闖，否則一旦被查獲，開罰5000元以上10萬元以下罰款。

李岳儒說，縣府針對園區瀑布水域加裝監視與廣播系統，預計9月15日重新開放2、3層瀑布步道，若發現擅闖禁止進入的水域，就以廣播勸離，如果屢勸不聽，會依法開罰，最重可罰10萬元。