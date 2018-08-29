南市6月3例日本腦炎 動保處籲養豬戶「一清二網三疫苗」

南市今年6月3例民眾日本腦炎案例，鄰近豬舍等高風險環境，南市動保處今呼籲養豬戶實行「一清二網三疫苗」，全力防疫。（記者王涵平攝）

2018-08-29 21:07

〔記者王涵平／台南報導〕南市今年6月3例民眾日本腦炎案例，鄰近豬舍等高風險環境，南市動保處今呼籲養豬戶實行「一清二網三疫苗」，全力防疫。

動保處副處長莊惟超表示，今年6月歸仁區及後壁區的3例日本腦炎確定病例，病患住家皆鄰近水稻田、豬舍等高風險環境，不排除為感染來源。日本腦炎為人畜共通疾病，豬隻是日本腦炎病毒的增幅宿主，並由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為媒介進行傳播。

動保處指出，目前無接獲豬隻感染日本腦炎病例，呼籲養豬戶實行「一清二網三疫苗」，包括進行環境清潔、使用捕蚊燈將蚊子一網打盡、落實母豬接種疫苗等防疫措施。

動保處表示，目前正值日本腦炎流行季節，已輔導南市養豬戶施打日本腦炎疫苗約4萬9946劑，南市種豬免疫覆蓋率達97%、辦理豬隻日本腦炎疫苗注射宣導會11場次，並將全市分為5大區，每區配置1台防疫消毒車，於每週一至週五針對畜牧場及專業區周邊道路進行防疫及環境消毒，降低畜牧場病媒蚊指數。

動保處呼籲，豬日本腦炎以夏天育成之初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流、死產或異常分娩，對養豬產業造成極大的經濟損失。豬隻施打日本腦炎疫苗，不但可避免豬隻發生流死產，同時也阻絕病原的傳播，保護養豬產業，並阻斷感染人之途徑。發現可疑疫情時，立即與防疫處聯繫，防疫通報專線06-6323039。