嚇到閃尿！ 國道內側雨中打滑 廂型車猛轉180度逆襲

有民眾昨（29）日在國道上雨中開車時，左前方車輛突然打滑以致車身變成逆向衝來，所幸最後沒有發生意外。（圖擷取自爆料公社）

2018-08-29 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中南部近期連續大雨，有民眾昨（29）日在國道上開車時，左前方內側車道的車輛突然打滑，以致車身猛轉180度，變成逆向迎面衝來，所幸最後驚險閃過，但與死神擦身而過的恐怖情境讓這名網友直呼「嚇到閃尿」。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，畫面中可見行駛在畫面右前方、內側車道的廂型車疑似在天雨路滑下煞車，整輛車朝右轉向180度逆向轉往右2車道，讓目睹過程的駕駛人趕忙煞車，驚魂未定之餘對方重新把車轉至正確方向繼續行駛，PO文民眾驚呼「真的嚇死了」。

許多網友知悉此事後，都感到相當可怕，紛紛留言指出「厲害！佩服！高手」、「還好後面沒追撞上來」、「幸好有保持安全距離」、「下雨天安全距離要拉大」、「會打滑是因輪胎胎紋太淺」、「你跟他都閃尿了吧」、「下雨天，小心開車」、「要是我應該會一直尖叫」。

國道公路警察局提醒，雨中行車時速超過90公里時，遇到積水就很容易發生水漂現象，必須保持更大的行車距離以策安全，發生水漂現象時千萬不要緊張，首先放開油門，讓車輛不再有更多的作用力產生，由於水漂現象下，輪胎已經喪失抓地力，急踩煞車和急打方向盤沒有幫助，只需握好方向盤，盡量讓車頭保持向前就好。