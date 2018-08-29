蚊子路？通車11天封路1年半 農博聯外道引眾怒

虎尾農博園區聯外道路路面平整卻只通行去年台灣燈會舉辦期間的11天，引發民怨。（記者廖淑玲攝）

2018-08-29 18:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你相信也有「蚊子路」？

雲林縣虎尾農博園區聯外道路路面平整，民眾認為早就完工，卻只通行去年台灣燈會舉辦期間的11天，之後封路至今1年半，引發民怨，雲林縣府工務處說明因用地徵收延宕，將在9月3日復工，明年3月完工。

虎尾鎮丁姓鎮民指出，去年台灣燈會舉辦時，這條路是可以通行，便利虎尾廉使里、墾地里及大屯地區民眾前往農博園區、高鐵雲林車站，但怎麼會活動辦完就封路，而且明明路面做好，為何不能開放？打電話問公所和縣府都說不知道，讓人摸不著頭緒。

丁姓鎮民不滿整條做好的路封閉超過1年半，質疑若不能通行，當初為何要開闢道路？道路既然完工、又為什麼不能開放？擺明浪費公帑，讓他質疑原來有蚊子館、也有「蚊子路」？

雲林縣府工務處長黃凱達說明，該路段是高鐵雲林站區聯外道路改善計畫中的站區南側道路工程，總工程經費1.29億元，原規劃路長1.5公里、21米寬，因為用地徵收有問題，去年台灣燈會舉辦前先開通9米寬道路，工程只完成50％，才會在燈會活動結束後封路。

黃凱達強調，該路段現已完成用地補償費發放作業，預計9月3日復工，明年3月底前完工，屆時就可開放通車，盼用路人體諒。