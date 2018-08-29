台南麻豆「真理湖」淹積20萬噸水 大、小抽水機動用61台

民眾撒網捕魚大豐收。（記者楊金城攝）

2018-08-29 18:47

〔記者楊金城／台南報導〕真理大學麻豆校區慘淹一半，地勢最低漥的體育館、棒球場周圍淹成「真理湖」，淹積水量高達20萬噸水，今已漸消退，代理市長李孟諺下午前往視察，市府緊急抽調21台大型抽水機，加上軍方支援40台小型抽水機，預計兩天內將校區積水抽排可開始清理校園。

真理大學麻豆校區行政處長蔡造珉說，目前教職員20多人投入救災，水退後，請市府協助申請軍方支援30多人清理校區，預定9月10日可如期開學。

真理麻豆校區在13年前六一二水災和9年前八八風災都慘淹，李孟諺在六一二水災時就從任職的台北縣帶著移動式抽水機組南下支援真理校區10天抽水，他說，記得當時連吃了7天的麻豆碗粿吃到怕。

真理麻豆校區占地約21公頃，這次淹水面積有10公頃，包括圖書館、教學大樓、體育館等七館舍都慘淹，地勢最低的體育館、棒球場甚至變成超大滯洪區，校內積水先排到這裡再接力抽排到旁邊的麻豆排水，到昨天積水已降到膝蓋，還有民眾撒網捕魚大豐收。

李孟諺指示市府水利局增派大型抽水機，並說真理大學校區地勢低窪，比麻豆大排還低，建議校方未來埋設地下的重力排水管線，在麻豆大排水退後可將校內積水迅速排到麻豆大排，不用再大費周章靠抽水機，將請水利局協助校方規劃，以改善真理麻豆校區淹水多日的困境。