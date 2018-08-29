發起義勇軍第7號行動通知 吳祥輝：捍衛正常網路文化

2018-08-29 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕作家吳祥輝昨日在臉書對柯文哲競選辦公室下達最後通牒，文中用詞被網友認為有「散播恐嚇、威脅言論」，因此對警方報案，吳得知後決定對該網友提告求償200萬元。而他今日更在臉書發起「倒柯義勇軍第7號行動通知」，只要有網友看到毀謗他的言論，歡迎截圖告知，他將進行系統化作業提告。

吳祥輝昨日在臉書發表的文章中，因為有「我的寶刀一出鞘，不祭血就不會收」、「不是柯文哲死就是我死」、「除非柯文哲砍您們所有人的頭來見，否則寶刀不會收」等句，被PTT一名鄉民認為有「散播恐嚇、威脅言論、有攻擊北市府首長傾向以及有大規模攻擊特定市民意圖」而報警處理。

吳祥輝對此認為該鄉民是斷章取義而妨害他的名譽，因此表示將對該鄉民提告，除了刑事追究之外，還會要求200萬元的民事賠償。而吳祥輝今日更在臉書發起了「倒柯義勇軍第7號行動通知」，歡迎網友在發現網路上有人對吳發表構成毀謗的言論時將其截圖，並且提供給吳祥輝以便進行系統化作業提告。

吳祥輝也表示，他個人的求償標準是「是每人每次200萬元」，而這200萬元將分成4份，四分之一歸資訊專家，四分之一歸律師，四分之一歸舉發網友，四分之一由吳統籌分配。吳也希望此舉能讓在網路上口不擇言的網友得到教訓，藉此捍衛正常的網路文化。

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吳祥輝臉書

  • 吳祥輝歡迎網友在發現網路上有人對他發表構成毀謗的言論時將其截圖，並且提供給他進行系統化作業提告。（資料照）

    吳祥輝歡迎網友在發現網路上有人對他發表構成毀謗的言論時將其截圖，並且提供給他進行系統化作業提告。（資料照）

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