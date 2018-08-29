發起義勇軍第7號行動通知 吳祥輝：捍衛正常網路文化

2018-08-29 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕作家吳祥輝昨日在臉書對柯文哲競選辦公室下達最後通牒，文中用詞被網友認為有「散播恐嚇、威脅言論」，因此對警方報案，吳得知後決定對該網友提告求償200萬元。而他今日更在臉書發起「倒柯義勇軍第7號行動通知」，只要有網友看到毀謗他的言論，歡迎截圖告知，他將進行系統化作業提告。

吳祥輝昨日在臉書發表的文章中，因為有「我的寶刀一出鞘，不祭血就不會收」、「不是柯文哲死就是我死」、「除非柯文哲砍您們所有人的頭來見，否則寶刀不會收」等句，被PTT一名鄉民認為有「散播恐嚇、威脅言論、有攻擊北市府首長傾向以及有大規模攻擊特定市民意圖」而報警處理。

吳祥輝對此認為該鄉民是斷章取義而妨害他的名譽，因此表示將對該鄉民提告，除了刑事追究之外，還會要求200萬元的民事賠償。而吳祥輝今日更在臉書發起了「倒柯義勇軍第7號行動通知」，歡迎網友在發現網路上有人對吳發表構成毀謗的言論時將其截圖，並且提供給吳祥輝以便進行系統化作業提告。

吳祥輝也表示，他個人的求償標準是「是每人每次200萬元」，而這200萬元將分成4份，四分之一歸資訊專家，四分之一歸律師，四分之一歸舉發網友，四分之一由吳統籌分配。吳也希望此舉能讓在網路上口不擇言的網友得到教訓，藉此捍衛正常的網路文化。

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