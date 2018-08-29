交通部督導 桃園機場應兼顧工程進度、品質與航管效率

「推動強化桃園機場跑滑道面服務品質及航管作業效率」督導專案小組視察桃園機場。（桃機公司提供）

2018-08-29 20:33

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場旅運量、飛機起降數節節攀升，導致道面整建工程與航管作業更困難。交通部成立「推動強化桃園機場跑滑道面服務品質及航管作業效率」督導專案小組，建議桃機應基於飛航安全最高原則，兼顧工程進度、品質與航管效率。

小組依機場鋪面工程、航管作業、航空公司運作等3大面向，邀台大土木系教授周家蓓、民航局前航管組長洪美雲、桃機航空公司聯席會主席王國安擔任委員，8月20日討論現階段道面整建工程與航管作業現況，今天由小組召集人、交通部航政司長陳進生率隊視察。

由於桃機近年旅運量、航機起降架次持續成長，場站設施容量飽和，導致相關道面整建、維護及航管作業的複雜性與困難度提高。小組便就機場跑、滑行道現況、道面整建工程推動情形、道面維護策略、鋪面管理系統、道面清洗設備與航管作業現況各面向視察。

小組建議，桃機公司應基於飛航安全最高原則，兼顧工程進度、品質與航管效率，並與民航局在既有溝通平台上，持續強化雙方協調，整合調配施工順序、內容、期程等，共同維護飛安，並提升機場運作效率。