13至18歲遲緩兒交通補助 中市社會局澄清未取消

2018-08-29 18:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員陳淑華、翁美春、邱素貞、蕭隆澤接獲家長陳情指出，社會局規劃取消13至18歲遲緩兒交通補助。他們今日質詢時表示，這部分預算一年僅500萬元，發展遲緩兒童又是非常弱勢的一群，為何非要取消？社會局則澄清，市府並無取消，13至18歲的發展遲緩的孩子僅需檢附重大傷病卡或低收入戶證明，即可申請補助。

陳淑華表示，最近有13歲至18歲遲緩兒的家長反映，市府將取消交通補助，這項補助1個月4000元，預估1年預算才500萬元，光是市府在各區辦理說明會，經費都不止這些，而且以前有補助，現在卻要取消，難道要為了500萬元，讓這些弱勢家庭來罵市長。

翁美春、邱素貞、蕭隆澤也說，市府各項社會福利都做得很好，面對遲緩兒，而且還未成年，應該繼續補助，更何況以台中市近2000億元預算而言，500萬元只是九牛一毛而已。

社會局長呂建德表示，對於0至6歲發展遲緩兒童早期療育的交通及療育補助，中央規定補助3000元至6歲，市府不但沒取消，還加碼補助1000元至4000元，更放寬年齡至18歲，補助金額不變。

社會局說明，發展遲緩兒童係指為0至6歲的孩子，市府為照顧領有發展遲緩證明或經身心障礙需求評估有療育需求之7至12歲的孩子，提供弱勢兒童少年醫療補助，如13至18歲的孩子仍有療育需求，僅需檢附重大傷病卡或低收入戶證明即可申請補助，未來市府將持續提供18歲以下符合「低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助計畫」扶助對象相關療育補助。

社會局也指出，這項計畫除了提供療育費用補助外，也針對低收、中低收、弱勢兒少等提供健保費、醫療及住院等費用補助，今年所需總經費約3300萬元，約有1200位兒少受惠。