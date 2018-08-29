三星攜手親子天下 共推線上智慧教室課程

2018-08-29 22:50

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣三星電子從2014年開始，陸續挹注完整軟硬體設備，在全台佈建19間智慧教室，今年首度攜手親子天下推出6堂線上智慧教室課程，運用科技與創新的教學方式，為老師與家長開啟「素養教育」的入門之鑰，目前線上已有沈芯菱、王淑芬及楊俐容講授的3堂課。

三星與親子天下合作推出的線上智慧教室課程，以6大領域主題啟發孩子的素養能力，目前已上線的三堂影音內容，平均每部影片觀看人數突破萬人以上，接下來的三堂課程將由美感努力運動發起人陳易鶴、108課綱審議委員藍偉瑩，以及知名教授作家張曼娟於9月起依序授課。

台灣三星電子企業創新與商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，三星今年與親子天下合作推出以培育學童「核心素養」為目標的6大能力線上課程，以全民共享的方式，讓師生與家長迎向教育新浪潮，未來也將持續配合政府前瞻計畫建構智慧學習環境，運用多元全面性的整合產品，聯合雲端內容、教學互動解決方案，達成創新教學與互動學習的終極目標。

親子天下媒體中心總編輯陳雅慧表示，素養是在真實情境下，可以用出來的能力，因為要解決生活中遇到的問題，必須不分科目把所有知識混在一起活用。未來教育趨勢不再只是侷限在知識及技能，更攸關能力、價值，以及生活實踐的素養，讓孩子可以獨自去面對未來世界的變化與多元需求，進而成為終身學習者，成為更好的自己。

相關網址如下：

★在地公益計畫專頁

★親子天下線上課程專頁