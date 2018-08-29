長榮航空城市觀光馬拉松 報名延至9月14日

2018-08-29 20:32

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空今年首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，今天宣布報名時間將延長至9月14日下午5點截止。長榮也加碼參賽好康，完成報名後上網登錄資料，就有機會抽中日本知名馬拉松參賽名額，長榮無限萬哩遊會員更可額外獲得2500哩程優惠，一同「台北起跑，飛向世界」。

長榮指出，「2018長榮航空城市觀光馬拉松」將於10月28日在總統府前廣場起跑，並於大佳河濱公園終點處舉辦馬拉松嘉年華會，目前報名狀況踴躍，3公里組已全數額滿，半程馬拉松組與10公里組僅剩少數名額。報名網頁為https://2018run.evaitf.com。

長榮指出，賽事採用全新賽道，且半程馬拉松通過AIMS國際馬拉松暨長跑協會、IAAF國際田徑總會賽道認證，成為專業馬拉松賽事指標。賽道規劃途經中正紀念堂、台北市立美術館、林安泰古厝、大佳河濱公園等台北市知名景點，讓國內外跑者感受城市之美。

長榮也說，跑者有機會抽中歐、美、澳與亞洲航線不限航點機票大獎，並享有專屬機票優惠，憑號碼布優惠碼截角，於ITF線上旅展期間購買機票，即享最高500元折扣。長榮並與知名運動品牌Nike聯手打造經典賽衣；報名半程馬拉松者另將獨得專屬衣物保管袋。