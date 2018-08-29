泰簽不漲了 簽證費維持1200元

2018-08-29 17:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕泰國駐台辦事處調整簽證措施，新增委外「簽證中心」（VFS Global），自10月1日每人將加收手續費470元，一本護照簽證費由1200元增至1670元，消息傳出引發旅行業者與消費者強烈反彈，泰國駐台辦事處今臨時發布新公告稱「申辦觀光簽證仍依以往程序辦理沒有任何改變」。

泰國辦事處原先規劃10月起將簽證委外辦理，因此簽證費可能調漲，泰國駐台代表通才昨還召開記者會稱，透過「簽證中心」辦理是現代潮流，可以解決辦事處人力問題，更能保證台灣民眾申請簽證的服務品質，不過透過簽證中心手續費得多繳470元，此舉遭到旅行業者與消費者強烈反彈，昨呼籲外交部介入協助，否則不排除發動抵制前往泰國旅遊。

面對外界反彈聲浪，泰國辦事處今態度轉彎，發佈新公告表示，現行申請觀光簽證方式不變，只是提供民眾另一個辦理方式，未來民眾還是可以自行前往辦事處辦理、透過旅行社，或新設的代辦機構辦理泰簽，選擇更多樣化。

泰辦申請觀光簽證不限額 470元為手續費

未來民眾若要辦理泰簽將有3種方式：第一、一般民眾依舊可以照舊前往辦事處申請觀光簽證，沒有名額限制；第二、民眾若不想要排隊，可以透過簽證中心申請簽證，但得多繳手續費470元；第三、還是可以透過旅行社代辦申請簽證，不需要再透過簽證中心。