國際志工青年彩繪趣 神岡三角社區披彩衣

2018-08-29 20:58

〔記者張軒哲／台中報導〕神岡區瞻雲宮康樂台及三角社區周遭牆面因老舊出現斑駁裂損，為了塑造社區意象，立委洪慈庸與三角社區發展協會共同邀請來自香港、柬埔寨國際志工青年到進入社區，進行定點修復及彩繪，讓老社區披上彩衣；洪慈庸今天前往瞻雲宮，與國際志工青年一起出席台灣傳統節日中元節普渡拜拜，並體驗彩繪瞻雲宮康樂台，場面熱鬧。

洪慈庸表示，神岡區三角社區的位置在鄰近區域的邊界，社區識別性較小。為了提升社區意象及多元性，這次透過願景青年行動網的國際工作營媒合平台，邀請國際志工青年，讓老舊的社區形象有機會再生。

洪慈庸說，國際志工青年除了協助社區彩繪美化，今年工作營也規劃與地方文化進行交流，與阿公阿嬤互動，雖然在語言溝通不是這麼順暢，但有領隊及社區志工協助，連結台灣人濃濃的人情味，讓大家體驗不一樣的台灣地方特色；也特別感謝三角里長江炳煌、三角社區發展協會理事長呂石柱協助接待。

社區領隊林琬涵說，今年邀請國際志工青年來到神岡區，進行14天工作營活動，除了協助瞻雲宮康樂台彩繪、社區看板彩繪、潭雅神綠園道涵洞美化等，也參與了地方社區青銀媽祖藝術饗宴課程、體驗豆腐乳DIY製作、參與中元普渡活動。

來自香港的志工青年表示，社區鄉親大家也會互相照顧，覺得很有人情味，也和志工們一起合力協助社區修復、彩繪，重新粉刷相當有成就感，希望修復讓社區更美。