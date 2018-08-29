花漾爺奶好活力 舞出銀髮族的嘻哈style

花漾爺奶們在高鐵站快閃表演，舞出青春活力。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-29 19:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕誰說老人家跳不動了…！

一群平均年齡逾80歲的長輩，今天在台南高鐵站快閃演出，以結合現代元素的拍手舞為才藝，搭配動感的節奏，呈現屬於銀髮族的嘻哈style，花漾爺奶的青春活力，贏得圍觀旅客的喝采。

今天在高鐵站快閃演出的爺奶有10位，來自關廟區的悠然山莊安養中心，除了舞蹈之外，所使用的道具，也是由長輩們自製，結合環保素材，讓牛奶瓶化身沙鈴樂器，頭頂造型，則運用鳳梨意象，創作出嘻哈鴨舌帽，很有在地特色。

悠然山莊社工李育慈說，為讓長輩們感受流行元素，以街舞為媒介，設計表演內容，剛開始學習時，難免會跟不上拍子，或者搞混了左右，但爺奶們勤加苦練，成功地挑戰極限，呈現出銀髮族的嘻哈風。

其實這群老人家上個月才獲得台南市青春活力秀第2名的殊榮，今天換了場合，面對熙來攘往的旅客，絲毫不受影響，一樣表現精彩，也為自己留下美好又珍貴的回憶。

悠然山莊這場快閃演出，是由永信社會福利基金會所邀請，主要為「創齡～銀向樂活」的全國老人福利機構運動會熱鬧造勢。

台灣高鐵則指出，希望透過快閃活動，讓機構長者在表演中提升自信、展現活力，也期盼大眾對高齡化社會的重視，鼓勵老人家們多走到戶外，只要願意，銀髮族一樣能青春洋溢。