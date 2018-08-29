公文也有雙語！ 信義公所力推 傳承布農族語

信義鄉長史強（左）與族語老師討論布農族語公文的內容，希望日後能建立族語標準字詞，讓雙語公文推行更順利。（記者劉濱銓攝）

2018-08-29 18:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉公所為傳承布農族語，在今年暑假推出雙語公文，除以中文撰寫公文，也用羅馬拼音呈現族語公文，利用中文、族語並行方式，盼讓鄉內族人能更認識族語，惟信義鄉布農族人平時使用族語，多是口頭溝通，要看懂羅馬拼音的公文，則須先唸出族語才能了解，多少影響閱讀效率，公所說，雖然剛開始會不習慣，但族人卻能藉此熟悉族語，加上有中文輔助，對一般民眾也不會有困擾。

信義鄉長史強表示，目前雙語公文都由族語老師翻譯，再由公所承辦人員校對確認，雙語彙整完畢就能公告，雖然製作公文時間較為耗時，但雙語公文的意義，是要傳承族語，讓族人能更熟悉族語使用，也能認同自己的文化，因此現階段雙語公文的應用，以較無時效性，以及公告周知類型的公文為主。

公所說，雙語公文從暑假推廣以來，已公告6份，內容多以會勘、會議通知，或是法條公告為主，並有中文對照可參考，方便民眾閱讀，今年預計要發布25份雙語公文，未來還將建立相關公文格式，與字詞套用標準，盼能讓雙語公文推行能更順利與普及。

信義鄉公所推出包含布農族語（左）、中文的雙語公文，盼藉此傳承族語文化。（記者劉濱銓攝）