中市921社區空戶多 議員建議修繕活化引進社福單位

市議員張玉嬿（右）、蔡雅玲建議市府活化921新社區。（記者張菁雅攝）

2018-08-29 18:27

〔記者張菁雅／台中報導〕921大地震後，內政部營建署在台中市太平德隆社區、大里菸類社區、東勢鴻運社區、石岡新石社區，興建平價住宅來安置災民。台中市議員張玉嬿、蔡雅玲今日指出，這些住宅如今老舊破損、空戶多，建議市府修繕後加以活化，供社福單位進駐。

張玉嬿指出，太平德隆社區、大里菸類社區、東勢鴻運社區、石岡新石社區4處平價住宅，被稱為「921新社區」，共有205戶，921地震至今已19年，住宅老舊破損，經濟能力較好的受災戶早已搬離，社區空戶多。她日前向都發局建議應活化運用這些閒置空戶時，才知道67處空戶改由社會局代管，建議應朝親子館規劃，或者很多保姆找不到公共空間可以合辦，為老社區帶來新氣象。

蔡雅玲也表示，市府可參考日本富山社區經驗，結合托育、親子場館、托老、青創、婦女服務等多功能使用，讓921新社區走出「震」痛，蛻變成社福新基地，市府應儘速訂定規劃期程，積極有效率的執行。

社會局表示，上述4處社區中，政府產權戶有95戶，市府近期修繕閒置空間，都發局將移轉67戶由社會局代管，作為社會福利用途使用，目前兩局正研議簽訂代管契約中，預定代管期間為10年。其中，有17戶原承租戶經社工訪視評估為弱勢戶，且有續住需求，將由社會局代簽訂租賃契約，讓現租戶得以續住。其餘空屋已規劃補助民間團體於東勢鴻運社區辦理身心障礙服務方案，今年9月下旬進駐。

社會局長呂建德也說，未來希望透過輔導單親媽媽或年輕人新創，投入長照及托育體系，並針對身心障礙及老人需求建立關懷據點。此外，市府也計畫用較低租金出租給小型作業所，發展各項小型新創產業，並將參照日本多機能老年照顧機構規模，打造更友善長輩的宜居城市。