打造低碳無煙校園 學校廚房也改燃氣鍋爐

市長林佳龍視察惠文高中廚房新裝燃氣鍋爐。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-29 17:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕改善空污除了將工廠燃油鍋爐改燃氣，台中市12所校園廚房使用燃油鍋爐，其中惠文高中改成燃氣了，並提升油煙防制設備，市長林佳龍今天前往視察，也宣告所有學校將在1年內全面改成燃氣鍋爐，另87所學校在2年內汰換並提升油煙設備，打造低碳無煙校園。

環保局局長白智榮表示，廚房在烹飪過程中會產生油煙，若未經有效防制處理，會影響環境，廚房使用燃油鍋爐做為蒸氣來源，容易產生黑煙，排放粒狀物、硫氧化物、氮氧化物等空氣汙染物，必須燃油鍋爐改用天然氣，降低排氣污染。

惠文高中廚房改為燃氣鍋爐，並裝設排煙系統及防制設備，收集烹飪油煙與處理，降低空汙排放，也減少油煙異味，林佳龍視察時肯定校方努力，宣告惠文高中將作為低碳無煙示範校園，將輔導各校廚房比照辦理

由於新修訂空污法今年8月3日實施，第3季新徵收固定汙染源粒狀汙染物空汙費，明年中央撥交台中市的空汙費將會增加，部分將用於協助學校更新汰換鍋爐或油煙防制設施，目前有崇倫、黎明、向上等11所學校使用柴油鍋爐，將在1年內改善，經費約需1千3百多萬，另2年內提升87校油煙防制設備需3千多萬。