難忘敬鵬殉職友 他狂練體能感動健身房業者

2018-08-29 17:15

［記者許倬勛／桃園報導］「我們本來約定好，在火場一定會救出彼此的」敬鵬惡火帶走好友林尉熙，平鎮分隊員梁家源化悲憤為力量，除在隊上努力訓練，放假時也自費上健身房，相當認真。業者在閒聊時得知梁的背景與故事後，決定捐贈市價約7萬元的健身器材給平鎮分隊，讓隊員有更完善的器材訓練，鍛鍊體魄應對各種救災。

林尉熙與梁家源同是警專33期畢業，在校時交情本就不錯，分發到平鎮分隊後，更是成為無話不談的好友，梁家源說，兩人情同手足、信賴彼此，林尉熙曾向他說，「就算受困火場，也不會感到害怕，因為你一定會來救我」，豈料造化弄人，一切恍如隔世。

梁家源說，好友的離開讓他備受打擊，一度對消防工作感到迷惘，後來痛定思痛，發誓要帶著林尉熙的救難精神前進，立志進入特搜隊，強逼自己每天進行原本不擅長的重量訓練，連放假也不例外，相約同仁到健身房勤練。

業者汪乃富發現梁家源等人是消防員後，得知他們會想要加強訓練，竟然是為了救災、救難，深受感動，決定捐出一批市價約7萬的重訓器材。他說，消防員重視核心肌群，此外背部、上肢在搬運患者、扛水帶時常使用到，檢視平鎮分隊現有的器材後，決定贈送羅馬椅、負重雪橇、防摔地墊等設備，可針對各肌群加強訓練。

平鎮消防分隊長簡奕帆說，隊上約有7名隊員有重訓習慣，自從敬鵬火警過後，更加要求隊員在體能上的訓練，隊員們相當認真，希望能透過更紮實的練習，避免憾事發生。