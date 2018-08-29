配合工程拆除包商突倒閉 基市正豐街20住戶怕被偷

基隆市污水下水道北港系統管線工程第四標包商無預警倒閉，後巷門戶大開，居民擔心颳風下雨沒遮蔽，還可能引起小偷覬覦。（記者林欣漢攝）

2018-08-29 16:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中正區正豐街今年展開污水下水道工程，原先預期6月完工，但包商4月間突然無預警倒閉，4個多月來，配合工程、敲除牆面的正豐街20多戶住戶，後巷門戶大開，居民擔心颳風下雨沒遮蔽，還可能引起小偷覬覦，對此，市府表示已經在找新包商接手，最快9月開始接續進行工程。

市府指出，倒閉的是污水下水道北港系統管線工程第四標包商，該工程在中正區武昌街、祥豐街、正豐街、正榮街及豐稔街等多處施作，進度75％，原本預計6月底前完工。

不過，市議員藍敏煌接獲民眾陳情，指其中20戶民眾為配合污水道接管施工，把自家後巷的廁所、流理台等都拆掉了，現在因為包商倒閉工程停擺，面臨無水可用窘境，居民抱怨說：「我們也是很配合的拆除，拆了又沒幫我們用好，連水都沒有！」

當地中砂社區總幹事廖文雄說，現在最怕的是遭小偷，隔間只能以窗簾暫時遮蔽，室內的窗戶沒法上鎖，任何人隨時都可以走進來，只能自己巡邏，鄰居彼此守望相助。

藍敏煌今天邀相關單位現勘，工務處下水道科長章志華說，目前有400多戶家戶接管工程受到影響，接下來上游七標也有4000戶會受影響，因為包商倒閉，要把之前的合約結算辦理解約，並將未完成工項整合重新檢討書圖，再重新發包，原本最快也要等到年底接手，已經先協調其他污水道包商接續，最快9月重新進場施工，年底完工。