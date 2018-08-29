烏日五光路一巷弄逢雨必淹 居民籲市府儘速處理

2018-08-29 17:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市前一陣子降下多場急降雨，烏日區五光路一條接近自治橋的巷弄內，一個月就淹水3次，讓附近的工廠及住戶叫苦連天，呼籲市府趕快了解原因，不要讓該區逢大雨必淹。

水利局水利養護工程科長徐瑞旻表示，因為該處底下位於箱涵較窄，若要改建，因牽涉到眾多管線業者，需要進行協調，因此先從短期改善，由於該處是以前灌溉溝渠與新闢道路的側溝的連接處，平時無水就有民眾丟垃圾到灌溉溝渠，一旦下雨就將垃圾沖到側溝，水流不出就溢出，烏日公所會在側溝設攔污柵欄。

烏日五光路961巷最近一個月因台中下幾場大雨，造成多次淹水，讓廠商及居民叫苦連天，因為一個月淹了3次，洪水淹沒住戶的地下道，住戶避免水淹，不得不設閘門，雖然最近台中的雨量不大，但深恐若再降下如南部的大雨，又難逃淹水惡夢，向市議員吳瓊華陳情。

吳瓊華表示，已跟水利局及相關單位會勘二、三次，一開始都查不出原因，最近一次查出，原來淹水路段的過路箱涵只有40公分，但是上游2米寬，下游1米寬，因中間太小，才造成淹水。

吳瓊華表示，過去該處原本有一處相當大農田，就是天然的滯洪池，但今年初開始，被改為鐵皮屋，鋪上水泥地，沒有農田作為滯洪池，水泥地無法吸水，加上中游段的箱涵口徑太小，洪水一大，無法宣洩便發生淹水，因此希望水利局趕快換箱涵，讓住戶免於淹水之苦。