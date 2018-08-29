獨家》衛福部公文曝光！打臉北市衛生局未將柯文哲送懲戒說法

2018-08-29 15:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲去年9月在節目上稱前總統陳水扁一開始是裝病，今年6月被台北市衛生局裁罰，台北市衛生局稱柯是初犯所以罰2萬，未送懲戒則是因柯雖具醫師身分，但已無執行醫療業務，不適用《醫師法》第25條，但其實柯文哲並非初犯，過去他曾在演講時未經病患同意就使用對方裝葉克膜照片，且衛生福利部的公文內也指「不論場域、對象如何，均能顯示醫師專業身分，屬醫師『執行業務』範疇」，換句話說，就算柯無執行醫療業務，仍適用《醫師法》，如同打臉衛生局說法！

北市衛生局長黃世傑表示，依照《醫師法》第29條可處以2萬到10萬罰鍰，初犯就是2萬。至於未送懲戒委員會，北市衛生局副局長陳政誠則說，柯雖具醫師身分，但已無執行醫療業務，也無重大醫療疏失，因此不適用《醫師法》第25條。

其實柯文哲並非初犯，他在2013年在9月28日於華山1914文創園區，演講談「生死的智慧」，曾使用多張裝置葉克膜病人照片，遭質疑未取得病人同意，有揭露病人隱私嫌疑，當時柯文哲坦言沒經過對方同意，因為他認為照片應該「無法辨識」，所以無侵犯之虞，不過外界既然有質疑會去請教醫學倫理的教授；由於當時柯文哲非市長，關注度沒那麼大，此事後來也不了了之。

台北市衛生局的公文指出「本局函請該醫師（指柯）說明表示確實親自診治該病患，於接受媒體採訪時所述病情，亦皆透過親自審查且親自詳閱病歷得知」，但公文又指「該醫師擔任該名病患民間醫療小組召集人，非職業登記醫院指派，無診治紀錄，經查衛福部系醫事管理系統，該醫師於電視媒體公開討論病人病情時之執業狀態為歇業」。

衛福部回文中提到「醫師之形象主要基於個人之專業背景，重在人之屬性，醫師從事者係表現其專業性之行為活動，不論場域、對象如何，均能顯示醫師專業身分，屬醫師『執行業務』之範疇。」衛福部要求衛生局依個案事實本於權責認定辦理。也就是說，衛福部認為，只要能顯示醫師專業身分，無論何場所、對象都算，皆屬醫師「執行業務」的範圍。

法界人士透露，《醫師法》第25條可以用寬鬆的方式去解釋 也可以用嚴格的方式解釋 顯然衛生局是用以嚴格的方式解釋法條，才未將柯送懲戒。

自2015年到2017年，台北市僅發生2件違反醫療倫理案件，且這2件都在2015年發生，台北市登記約有1萬名醫師，顯見台北市醫師皆嚴格遵守保密義務。