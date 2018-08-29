泰簽擬漲價惹議 旅行社開第一槍「下架泰國」

抗議泰簽漲價，日華旅行社宣布無限期下架泰國產品。（圖擷自日華旅行社臉書）

2018-08-29 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕我國自2016年8月1日起，單方面給予泰國免簽證優惠，但國人赴泰旅遊仍需辦理簽證，不料泰方不只沒互惠跟進免簽，竟還宣布10月起泰簽費用還將調漲470元，引發不滿，有旅行業者開了第一槍，無限期下架泰國行程。

面對不滿聲浪 泰國駐台處發新公告「程序沒變」

面對廣大不滿的聲浪，泰國駐台辦事處今臨時發新公告稱「申辦觀光簽證仍依以往程序辦理沒有任何改變」。

由於不滿泰簽費用調漲，不符新南向政策對等互惠的原則，「日華旅行」開第一槍，在臉書宣布，為抗議泰簽變相漲價，決定無限期下架泰國旅遊產品；超過2萬人追蹤的旅遊粉絲專頁「 愛出國iFLY」也表示，不再發任何關於泰國機票促銷訊息，並將先前發布的泰國旅遊文章也一併刪除。

據報導，泰國辦事處日前通知各大旅行社，自10月起團體簽證費將強制由各旅行社交由外包公司受理，費用將從現行的1500元再加收470元；個人申請方面，若到泰國辦事處親自申請只要1200元，10月起將限縮在50個名額，否則就要自行前往私人受理簽證案件公司辦理，一樣是每人加收470元。