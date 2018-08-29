路塌搶修又崩 黃國昌：台南水災究責「從這個洞開始」

2018-08-29 16:19

首次上稿：16:00

更新時間：16:19

〔記者劉婉君／台南報導〕823雨彈轟炸南台灣，時代力量主席、立委黃國昌今天下午到台南市陪同黨籍參選人登記時表示，6月台南市安平區建平九街與建平路口路面塌陷，造成一名女騎士受傷，不到1個月同地點又塌了，水災一定要究責，「要從這個洞開始。」

台南市政府表示，昨天上午接獲該路面有下陷跡象後，立即進場開挖確認掏空情況並完成回填，因目前雨勢持續，先做應急處理，至於是否為管線問題造成，還要等天氣放晴後，再開挖查明原因。

黃國昌下午到台南市選委會陪同參選市議員的林易瑩辦理登記，面對有媒體詢問此次豪雨成災的責任歸屬，他說自己到台南第一站是先到建平九街與建平路口，看到該處又塌了一個大洞，覺得很驚訝。

黃國昌說，現在最重要的是救災，受到衝擊的居民要最妥善照顧，這段時間少噴口水。而他看到6月才陷下去的5公尺乘5公尺大洞，市府搶修完不到1個月，同一個地方又出現5公尺乘5公尺的洞，請問6月工程是誰做的？花多少錢？為什麼又會坍塌？「這個責任一定要追究。」

黃國昌說，若搶修已驗收又崩，這種浪費民脂民膏的行為，不僅造成納稅人無謂支出、公共工程品質低落，「這種事情一而再發生，台灣政治怎麼會進步？」