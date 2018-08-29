陳其邁赴鳳山慰問災民 提出隱形滯洪池

2018-08-29 15:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今天雨勢仍不小，但已有緩和現象，民進黨高雄市長參選人陳其邁前往鳳山慰問災民，他強調將強化鳳山治水，讓寶業里滯洪池加倍發揮效果，也提出隱形滯洪池概念。

高雄今早仍出現急降雨，但中午過後雨勢已緩和，民眾開始恢復家園，陳其邁一早就前往鳳山區文德里一帶，探訪淹水住戶，了解淹水原因及排泄水路問題。

陳其邁表示，淹水是由於昨日0時起的強降雨，造成寶業里滯洪池水位滿載，清晨5時又降下另一波強降雨，滯洪池的水渲洩不及，上游文德里雨水滿溢、排泄不及，導致淹水災情，滯洪池雖吸納了高達5個小時的降雨量，但仍不敵第二波大雨。

陳其邁認為，除檢討排泄水路問題外，也重申未來應採取「全流域治水」的政策，更提及今年參訪德國的經驗，可借鏡漢諾威Kronzberg社區經驗，以全民參與的方式，來規劃隱形滯洪系統計畫成果，透過高比例、高品質的社區綠化庭園與公共設施，作為海綿城市尋求滯洪的載體，形成隱形的滯洪池。

陳其邁表示，在該區文龍路附近，有一塊約1公頃的公有地，未來他會向中央爭取預算，帶入「隱形滯洪」概念，以綠化庭園方式，將該地建設成有滯洪池功能的公共設施，加倍下游寶業里滯洪池功能。

陳其邁強調，全球先進國家面對極端氣候，都已朝向智慧防災的最新治理思維發展，同時要強化排水基礎建設，讓城市在最短時間內復原。