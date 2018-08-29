弘光師生參加世界名廚大賽宣傳花博 獲2特金2金

弘光師生鄭錦慶（左起）、陳有朋、廖于儀、黃志雄參加菲律賓世界名廚比賽奪2特金2金獎 。（記者張軒哲攝）

2018-08-29 15:17

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大餐旅系4名師生，參加菲律賓世界名廚大賽大滿貫，總共獲得2特金、2金的好成績，帶隊的餐旅系助理教授鄭錦慶及講師黃志雄，在中式麵食、法式麵包奪下特金，為宣傳即將登場的台中花博，兩位老師以花為主題，製作花系列作品。學生廖于儀、陳有朋首次參加國際賽，在藝術麵包、中餐主菜打敗各國好手，獲得金獎。

這場比賽由中華國際美食藝術協會（CIGA）和馬尼拉大飯店共同主辦，有100多名來自台灣、菲律賓、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、汶萊、義大利、香港、澳門等地頂尖好手參加。鄭錦慶指出，台中花博即將開幕，希望讓全世界看見花博，幫忙台中行銷，因此，用中式麵食的油皮、油酥、發麵、麵點、糕點等，來製作各式各樣花朵造型作品。

鄭錦慶表示，花朵的顏色則用天然抹茶粉、鬱金香粉、綠茶粉、紅麴，製作出玫瑰、菊花、蓮花、梅花、果凍花等樣式，繽紛的花朵讓評審大開眼界，驚艷地詢問「花的顏色怎麼來的！」

講師黃志雄也以「花漾年華」為題製作法國麵包奪下特金。他指出，作品以埔里的玫瑰花製作，磨碎後加入麵粉，內餡則搭配桂花、洛神花，讓麵包吃起來充滿花的風味，研發時間至少花了3個月，克服玫瑰花氧化問題及控制醱酵種的酸鹼值，才不會影響麵糰發酵，讓法式麵包吃起來最可口。作品除了宣傳花博，同時要感謝老婆，希望她跟花一樣的漂亮。

廖于儀說，擔心藝術麵包材料從台灣帶到菲律賓運送過程會摔壞，特別用衛生紙、泡棉、報紙、保鮮膜包了很多層，想不到一打開材料後「完全傻眼」，不少花了3、4天製作完成的零件破碎，當下靈機應變馬上更改。

以中式主菜獲得金獎的餐旅系大三學生陳有朋說，由於家境不好，為了省下練習的材料費，每天凌晨3點半親自到魚市場挑新鮮又便宜的食材，睡回籠覺後再到沙鹿市場買其他配料，練習過程很累卻很值得。