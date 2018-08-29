「新店溪遊記」週六日登場 在地職人現身說法

2018-08-29 15:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕一年一度的新北市新店區藝術季「新店溪遊記」將於本週末假日9月1日、2日在碧潭東岸廣場舉行，「新店溪遊記」的活動及攤位極富在地人文特色，今年有10位新店職人現身說法，還有16攤在地美食、40攤在地手做與手創品牌攤位、10攤小農攤位和12組樂團及8組街頭藝人現場演出，感受新店豐富的在地人文情趣。

木工藝職人劉慶河認為，人是森林的產物，自然會對木製品有情感，他深愛木工藝與自然環境，把木工藝融入生活，把木工坊安頓在山林間，維護新店山林的小小生態圈、與土地共存，讓生活長成一片森林，活動當天規劃木作燭台手工體驗，由劉慶河帶領大家體驗木作的樂趣。

紙紮達人黃登台40多年來與紙張為伍，總是以最專注的態度面對手中的作品，在滿屋材料的工作室，展現「一輩子，只為做一件事」的職人精神。

「以銅為鏡可明志，以鑼為樂能靜心」，銅雕達人宗吳霖是台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家，他回憶30多年前，被一片銅可以敲擊出的聲響給深深撼動，時而磅礡如潮浪；時而環繞餘韻如輕柔的風或雨，銅鑼的聲響讓人忍不住凝神專注，他因此投入傳統工藝發展，從傳統北管樂的子弟鑼推展至銅雕藝術、將沒有音階的銅鑼打造出具有「國際標準音」的樂器，甚至鑽研鑼聲的頻率對人產生的作用，研發出「脈輪鑼」，用銅鑼的聲響幫助人們靜心，重回安定。

製茶達人游淞富3代世居新店200年，傳承製茶技藝，游淞富不分日夜守護在地茶香味，從基石打底，將茶葉的品質呵護到極致。