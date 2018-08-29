北榮新竹分院長照大樓整修落成啟用

台北榮總新竹分院的長照大樓和MRI磁振造影室今天落成啟用。（記者蔡孟尚攝）

2018-08-29 15:07

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台北榮總新竹分院的長照大樓和MRI磁振造影室歷經3年籌備整修，在今天63周年院慶活動時落成啟用；院長彭家勛說，整修經費來自於退輔會的3000萬元補助款和醫院自籌的7000萬元，將提供就養榮民與有長期照護需求的在地鄉親更優質的軟硬體服務品質。

退輔會副主委呂嘉凱在參與落成儀式後說，台北榮總新竹分院守護大竹東地區民眾健康超過一甲子，陸續通過教學醫院評鑑、地區醫院評鑑「優等」、衛福部「醫院緊急醫療能力」分級評定取得「一般級急救責任醫院具備急診、緊急外傷及加護病房中度級能力」等級、健康醫院認證，是民眾信賴的專業醫院。

彭家勛說，醫院積極配合政府長照2.0政策，在原有附設護理之家99床的基礎下，獲新竹縣長邱鏡淳與衛生局長殷東成協助，促成衛福部通過新竹分院公務預算床轉型增加240床，得以有長照大樓的裝修設立，為了地方鄉親的需要，醫院也增設了精神護理之家60床，提供竹東與附近共9大鄉鎮的思覺失調與失智患者的安置及治療。

彭家勛也說，去年底醫院設立日照中心，並設有社區失智症據點及提供預防延緩失能服務，向縣政府提出成為長照A級據點，加上既有的社區整篩、老人健康檢查、社區醫療群、長照大樓的護理之家及精神護理之家，全方位完善了大竹東地區9大鄉鎮的照護網絡。