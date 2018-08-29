連日豪雨 高雄古厝、路基坍塌民眾驚慌

2018-08-29 15:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄雨勢雖然轉小，但鳥松區傳出古厝坍塌、小港區與大寮區也有路基塌陷現象。當然，小港區中山路、沿海路、南星路、中林路路面更是千瘡百孔，用路人務必小心。

警方指出，鳥松區松埔路27巷某座古厝，28日發生屋側建築坍塌，當時有位長輩在主體建物，未受波及，但也沒報案，直到今天有人傳到網路，外界才知曉，所幸無人受傷，已通報警戒。

小港區與大寮區鄰近鳳山水庫的天池路路段，因路基被暴雨掏空，有持續崩塌危險，警方於今天上午8點20分拉起封鎖線，管制通行，提醒民眾改道。