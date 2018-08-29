中市府精選16部影片 巡迴校園放映

市府新聞局與學校代表宣布校園巡迴映演列車開跑。（記者張菁雅攝）

2018-08-29 15:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市「影視扎根–校園巡迴映演列車」將自9月7日至11月28日，在全市22所高中職、國中小學校巡迴登場。市府新聞局精選16部影片，並邀請知名導演、影評人擔任映後座談講師，期望學生觀賞電影後，能和電影中的主角們一起討論，藉此讓台中的影視向下扎根。

新聞局今日舉辦校園巡迴映演列車啟動記者會，新聞副局長呂美莉、影視發展基金會執行長林盈志及學校代表，一起為活動揭幕。

呂美莉表示，影像教育是個人經驗的延伸，在孩子沒有辦法觸及的世界中，依靠影像來建立世界觀，市府舉辦校園巡迴映演，精心挑選環境保護、生態探索、社會觀察、兩性議題等16部優質影片，希望引導學生更有勇氣面對未知人生，也在他們心中種下火苗，或許將來成為另一個李安、侯孝賢或蔡明亮。

電影「花甲大人轉男孩」女主角嚴正嵐也到場擔任嘉賓，除演唱歌曲《魚仔》，並分享電影拍攝心得。嚴正嵐說，兒時的看的電影，不論是迪士尼卡通或各類影片，對她在音樂上都有很大的啟發，而電影呈現許多不同的故事，可能是平常生活中未曾接觸，透過影象將幫助小朋友理解更多不同的世界。

新聞局指出，今年放映的16部影片，包括關心海洋生態的劇情片「海人魚」、溫暖感人的「生生」、融合環保生態的動畫片「小貓巴克里」、勵志紀錄片「翻滾吧！男人」、探討兩性議題的「日常對話」，以及記錄建國市場因鐵路高架化及都市更新計畫進行遷移的「遷移啟事」，另外也挑選在台中拍攝的影片，例如「花甲大人轉男孩」、「大佛普拉斯」等。

另外，每場電影放映後皆舉辦映後座談，邀請導演、影評人或影視專家學者，與學生分享電影內涵，從影片中探討歷史、生態、文化等不同議題，深耕學生影視教育。