飯菜分離VS飯菜混合 董氏：避免吃進過多油、鹽

董氏基金會建議，最好採「飯菜分離」方式吃飯。（記者吳亮儀攝）

2018-08-29 14:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕習慣飯、菜分開吃還是混著吃？哪一種方式比較健康？董氏基金會調查，七成家長替孩子準備碗公裝午餐，小孩會將飯菜都混著吃，不僅難吃出食物美味、更容易無形中吃下過多油與鹽。

董事基金會今天舉辦記者會，說明這項共152分問卷調查中，大多數家長都幫小孩準備碗公或便當盒，只有約兩成家長替小孩準備餐盤或有分隔的便當盒。

董氏基金會表示，飯菜混一碗、影響食欲也會影響健康，容易讓小孩不易了解各種食物的份量、餐點外觀影響食慾、失去認識各種食材的機會，也降低各道料理的美味、影響孩子使用筷子的技巧、無形之中吃下過多油糖鹽與熱量、養成「吃太快」的習慣、咀嚼機會及次數的減少，影響牙口發展。

董氏基金會呼籲，「飯菜分離」以避免無形中吃下過多油糖鹽與熱量。

國民健康數今年公告台灣版「我的餐盤」建議比例，飯菜分開盛裝也能利用「每餐飯菜肉體積比221」、「飯和蔬菜一樣多、豆魚蛋肉少一半」口訣，達到了解各類食物及均衡比例的概念。

另外，也最好少選擇飯菜混合類的餐點，例如滷肉飯、炒飯、炒麵、羹麵、義大利麵、焗飯、燴飯、湯麵等。

董氏基金會建議，最好採「飯菜分離」方式吃飯。（記者吳亮儀攝）