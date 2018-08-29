追分國小新廁所今啟用 男女生「方便」更自在

2018-08-29 14:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚追分國小中高年級小朋友，開學後就不必再面臨男女生要同一空間如廁的尷尬，學校今天為新建的男女廁所舉行啟用儀式，讓小朋友從此不用再男女共用廁所。

對市區的學校而言，很難想像偏鄉地區學校，因資源不足，男女小朋友需要在一空間如廁是什麼情景後，大肚追分國小便是如此，在爭取到台電100萬預算進行改建，今天舉行啟用儀式。

大肚追分國小一至六年級共25班，明年就建校百年，因資源不足，學校的中高年級的大樓的廁所，竟然是男女同一空間，由於中高年級已有性別的意識，常常有女生看到廁所有男生在上廁所，就不敢進去，等到男生上完了，才敢進去，或者跑到低年級的女廁所。

校長賴如足表示，不要說小朋友，連她在上廁所若發現跟男性同在一空間，都會很尷尬，而中高年級已有性別意識，因此不宜在同一空間，便尋求市議員陳世凱的協助，如願進行廁所改建。

市議員陳世凱表示，校長賴如足一提出來，便向台電爭取經費，很高興台電能補助100萬，讓學校有經費得以進行廁所的改建。

台電中部施工處副處長陳文欽表示，台電願意善盡社會責任，看到追分國小男女共用的廁所，便盡力來協助。

追分國小獲得台電100萬補助，將中高年級的廁所進行改建，一樓則將男廁另闢空間，讓男女廁所各有一個空間，而二樓因空間有限，無法另找空間，便用水泥牆隔住，而且廁所全部改建，相當豪華，小女生表示」以後不用再跟男生同廁所」，上廁所不用再覺得不好意思，一位小男生還童言童語的說，「為什麼學校只有廁所比較豪華」，讓大人忍不住笑了出來。

此外，追分國小同時舉行星月天空的揭幕，學校把舊合作社拆掉成為開放空間，並將天花板改成星月天空，牆壁則作為校史牆成了教材。