波音預測 未來20年亞太機師、空服員需求占全球1/3以上

2018-08-29 14:46

〔記者陳宜加／台北報導〕全球飛機製造商龍頭之一的波音公司今天公布最新展望報告，預估亞太地區未來20年內，民航人力新血需求將遠高於世界其他區域。根據預測，亞太區域對機師的需求，將占全球需求的33％，技師需求則占全球34％、空服員則佔36％。

波音公布「2018年波音機師與技師展望（2018 Boeing Pilot & Technician Outlook）」，針對民航界人力需求進行預測，與全球新飛機交付有密切關係。與人力需求相當，亞太地區未來20年內，對於民航新客機交付的需求，同樣居全球之冠，有4成新機將交付亞太地區。

根據展望報告，亞太區域未來20年內對民航客機機師新血的需求仍然強勁，達到24萬人，儘管整體需求減少5％，但10年內機師退休潮預計將達高峰，加上新生代機師在資深機師退休前早已進入業界等趨勢所致。

民航機技師新血需求則下滑5％，來到24.2萬人，因為737MAX產品開發進展帶來更高維修效率。整體來說，每架飛機產品生命週期間所需總維修時數將下降。

而空服員人力需求則增加3％至31.7萬人，主因機隊混編、機艙配置與法規需求。展望報告並首次加入直昇機、私人商業飛機市場，總計亞太區域的機師、技師與空服員人力需求，增至26.1萬、25.7萬與32.1萬。

波音預估，其中最主要有需求區域為中國需要12.8萬名機師、12.6萬名技師、14.7萬名空服員；東南亞地區共需4.8萬名機師、5.4萬名技師、7.6萬名空服員；南亞地區則需4.2萬名機師、3.5萬名技師、4.3萬名空服員。

波音全球服務訓練暨專業服務部門副總裁庫柏（Keith Cooper）表示，亞太區域人力需求仍然強勁，預測未來數年內趨勢將持續，透過機師訓練解決方案，包括機師發展計劃，方能確保訓練源源不絕的機師新血。