新竹市府首本城市童書繪本 明送給6079名小一新生

新竹市政府發行首本城市童書繪本「到我的城市吹吹風」，要送給今年6079名小一新生的見面禮物，邀請親子共讀，一起認識這座城市的歷史，文化和產業發展。（記者洪美秀攝）

2018-08-29 14:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹的風讓人印象深刻，新竹市文化局與教育處趁著明天新學期開始，今天在隆恩圳發表第一本城市繪本「到我的城市吹吹風」，市長林智堅說，這是市府送給今年小一新生的見面禮物，歡迎小朋友展開校園新生活，這本城市繪本述說新竹300年來的建築、地景和文化、產業，鼓勵小一新鮮人來認識成長的土地與城市，與竹市一起成長茁壯。

林智堅說，竹市是座移民城市，很多人到新竹求學、結婚、工作，但很多孩子來說，新竹是他們成長回憶中的家鄉，透過這本繪本，可以了解居住的城市歷史與風貌，今年適逢隆恩圳300年，也是先人王世傑開懇竹塹300年，因此選擇用繪本，送給今年入學的6000多名小一新生，更希望父母也能與孩子親子共讀，一起認識竹市。

林智堅說，今年入學的孩子適逢龍年，新生特別多，市府選擇繪本「到我的城市吹吹風」繪本，透過書中俏皮Q版主角「王世傑」與「小石頭」，告訴孩子們這座城市的歷史與發展，讓孩子們更加認識自己成長的城市。

身為繪本審查委員的文史工作者張德南說，歷史是教育重要的一環，應從小培養孩子對歷史的了解與尊重，透過這本繪本，可以幫助孩子對新竹市的歷史發展從頭認識，繪本中的內容，孩子可以知道東門城與州廳等古蹟的歷史故事。

文化局表示，這本童書繪本邀請曾獲臺灣文獻獎的張德南參與企劃，僅用48頁篇幅，以圖像及少量文字呈現漫長300年來的歷史演變，歷經7個月籌畫及多次討論，決定以孩子生活中常會接觸到的建築物、地景為主，不做過多年代註記及文字說明，呈現新竹城從無到有，從荒蕪到繁榮，逐步邁入科技城發展的景象。

同時也請二度入選有「插畫界的奧斯卡」之稱，義大利「波隆那插畫展」的插畫家林廉恩擔任繪者，全書以電繪水彩拼貼風格，活潑呈現東門城、北門大街、新竹州廳、新竹火車站、城隍祭及米粉寮等新竹特色文化地景。

這本童書繪本會在今天開學日會送給竹市35所國小、6079名小一新生和竹市163所幼兒園及44所圖書館，未來作為國小學生認識新竹特色的閱讀素材。

此外，30日到9月17日期間，民眾與繪本內任一景點合照、並於貼文中註明「#新竹300」及「#到我的城市吹吹風」，設定公開並上傳到臉書，就可到文化局服務台兌換繪本，限量600本，送完為止（每人限換1本）。也可向文化局、五南文化廣場、國家書店、博客來等網路書店網購，每本250元，電洽：03-531-9756。