亞運2金1銀！「天菜級型男」龍舟隊返回花蓮秀肌肉

中華龍舟隊主力7名阿美族帥氣「天菜」秀肌肉，左起莊英杰、陳子賢、吳陳柏、林聖儒、周恩平、周智偉及吳俊傑，接著還要力拚11月亞洲錦標賽。（記者花孟璟攝）

2018-08-29 14:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣輕艇龍舟代表隊在本屆亞運勇奪2金1銀，其中有8名國手來自花蓮，花蓮縣教育處今天上午安排慶功歡迎會，包括教練侯鴻章、領槳手周恩平、槳手林聖儒、陳子賢、吳俊傑、莊英杰、吳陳柏、周智偉等共8位教練及選手接受英雄式歡迎，天菜級國手們還當場脫衣秀出精實身材，大喊「中華龍舟、世界第一」，緊接著還要備戰今年11月的亞錦龍舟賽！

「中華龍舟、世界第一」！本屆亞運會輕艇龍舟隊成員中，主力班底8人來自花蓮縣，除了47公斤女舵手殷琬婷之外，其餘7人都是阿美族悍將、且為縣立花蓮體育高中校友，賽前全隊還拍寫真照，帥氣外型及精實體格一覽無遺，被稱「天菜級」團隊，本次亞運共奪得1000公尺金牌（決賽成績4分31秒185）、500公尺金牌（決賽成績2分11秒691），以及200公尺銀牌（決賽成績51秒358），為國家隊奪得2金1銀、每人還獲頒國光獎金750萬元。

今上午11點45分，7位花蓮阿美族天菜輕艇龍舟國手穿著白T黑短褲現身花蓮縣立體育場，接受花蓮縣教育處、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮體中校長古基煌等「英雄式歡迎」，還應「觀眾」要求當場脫衣秀肌肉，喊出「中華龍舟世界第一、花蓮世界第一」等口號，各個難掩興奮之情，國手吳陳柏的太太也出現來迎接老公凱旋歸來！

33歲隊長周恩平是花蓮體中第一屆畢業生，他說，「我們努力很久了」，從2010年廣州亞運到現在，大家都沒有放棄，比賽能拿到這麼好得成績很開心，「這麼多獎金那就先存起來吧」！他說，也是很感謝縣府安排多元就業，以及教練為選手安排許多比賽當作練習機會，「靠小比賽拿到的獎金」支撐家計，他說，希望國家在經費、設施、場地各方面，能多多支持選手。

擔任本屆亞運龍舟國家教練的花蓮體中輕艇教練侯鴻章說，接著今年11月有亞錦龍舟賽、明年則有世界錦標賽、全國運動會明年也要爭取3連霸，至於2020年奧運能否設置龍舟項目，還在爭取中，但2022年廣州亞運確定有龍舟項目，相信擁有龍舟職業賽的中國會想盡辦法贏、「我們也要多加油」，相信選手都能承擔辛苦的訓練！

侯鴻章也說，由於亞運比賽船艇從競技龍舟換成更寬、更重的船，加上台灣選手體型不如東南亞壯碩，為此訓練過程吃了很多苦，還把輪胎丟到水裡拖在船隻後面，拖行練習很多次才適應重量。

他說，比賽原本的預期是「至少拿到1面1000公尺金牌」，實際划了200公尺後發現速度並不輸人，信心也大增，後來印尼使出「搶航戰術」，第2次「誰先偷跑誰取消」，導致出發比較慢，最後200米輸給有職業龍舟比賽的中國只拿到銀牌；200米結束後一直鼓勵選手「要有自信」，500公尺最後也拿到金牌。

中華龍舟隊主力7名阿美族帥氣「天菜」秀肌肉，左起莊英杰、陳子賢、吳陳柏、林聖儒、周恩平、周智偉及吳俊傑，接著還要力拚11月亞洲錦標賽。（記者花孟璟攝）

國手們回到花蓮故鄉，接受英雄式歡迎，與花蓮體中校長古基煌開心的握手。（記者花孟璟攝）

中華亞運龍舟隊主力的阿美族猛男選手返鄉，8年前也拚過廣州亞運、來自壽豐鄉光榮部落的國手林聖儒，為自己和團隊的優異表現比個讚。（記者花孟璟攝）

33歲亞運龍舟隊長周恩平是全隊年紀最資深，平日在花蓮縣立體育場擔任多元擴大就業人力，為了龍舟賽已經從2010年努力至今。（記者花孟璟攝）

亞運龍舟國手吳陳柏的太太前往接機，歡迎老公英勇歸國。（記者花孟璟攝）