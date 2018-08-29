卡車載中元供品送家扶 天人宮加碼30萬元助學金

雲林家扶莪馨會及志工人人忙得滿身大汗卻不亦樂乎。（記者廖淑玲攝）

2018-08-29 14:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕熱心廟宇、善心人士送來米、油、麵條、餅乾、罐頭等民生物資，讓雲林家扶受助家庭不必擔心下大雨淹水沒東西吃，二林天人宮用11噸大卡車載供品，還加碼30萬助學金，讓貧童不用擔心註冊費。

家住口湖的林阿公看到有米、有油，還有孫子最喜歡的排骨雞泡麵、真魷味、鹹酥餅、鳳梨酥、罐頭整整一大袋糧食，一直說謝謝天人宮和大家，因為這樣他們就不怕下雨也不必擔心淹水。

中元普度結束，天人宮今天專程以大卡車送來食用油、麵條、餅乾、綠豆、玉米罐頭、米粉、花生罐、白米、水果、烤鴨、烤鵝等各種飲料等民生物資助弱勢，面對學校開學在即，天人宮住持胡建雄另外捐贈30萬元助學金。

雲林家扶資深社工督導歐厚成表示，雲林家扶受助家庭共1100戶，代表感謝天人宮，還有北港武德宮、台中本願山彌陀講堂、土庫順天宮、元長包青府、武華壇、二林天后宮、慈龍宮、九老爺無極代天宮、中埔龍泉山三濟宮、台西進寶宮、麥寮玄天宮、虎尾聖帝宮、斗六八德生命園區、斗六市公所、斗六工業區貴美塗料還有遠在新北市的淳青社區管理委員會等送達一批批民生物資。

雲林家扶莪馨會會長程素鳳、志工趙淑媛等人忙著整理分類打包，家扶受助學生已從清大畢業準備就業的何明倩、就讀高職的王青松等都特別回來幫忙，讓每戶家庭帶走最喜歡的食物，人人忙得滿身大汗卻不亦樂乎。

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雲林家扶莪馨會及志工們忙著整理分類打包各地送來的民生物資分送受助家庭。（記者廖淑玲攝）

天人宮住持胡建雄（右）另外捐贈30萬元助學金，由雲林家扶主任廖志文（左）代表接受。（記者廖淑玲攝）

雲林家扶莪馨會及志工們協助整理分類打包寺廟及善心人士送來的民生物資分送受助家庭，大功告成。（記者廖淑玲攝）

每戶家扶受助家庭都能帶走最喜歡的食物。（記者廖淑玲攝）

二林天人宮贈送雲林家扶大批中元供品。（記者廖淑玲攝）

從清大畢業準備就業的何明倩特別回家扶幫忙發送物資。（記者廖淑玲攝）