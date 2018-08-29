花好月圓放天燈！中秋平溪天燈節限額5百組！

2018-08-29 13:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕花好月圓放天燈！「2018新北市平溪天燈節─中秋場 」將於9月24日中秋節當天晚上6點到8點30分，活動地點在平溪國中操場，當天上午10點開放排隊領券，限量5百組額滿為止，主辦單位透露，依過往經驗，可能要提早2、3 個鐘頭排隊才有機會。

新北市觀光旅遊局長陳國君說，「平溪天燈節」已成為台灣的觀光意象代表之一，今年再獲得全球最大旅遊網站TripAdvisor票選台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，今年適逢平溪天燈節邁入20年，將首度與台灣癌症基金會合作，邀請基金會病友、親屬與志工一同到場施放天燈，祈願圓滿與夢想實現。

今年的主燈以「詩情畫意、平溪踏月」為主題，與新銳書法家黃玟寧合作，繪出玉兔銀蟾、蟐娥奔月、柚月中秋、月圓人圓等傳統良辰美景，獨具特色的12呎水墨主燈，與群燈一起冉冉升空的畫面，絕對畢生難忘。

觀旅局並且與在地的平溪鄉魅力商圈協會合作，推出限量超值「299中秋平溪體驗遊」行程，只有1千個名額，內容包括「大天燈DIY製作與施放」、「傳統美食草仔粿DIY」、「平溪深度導覽及解說」，另有1百元平溪商圈抵用券和「2018新北市平溪天燈節─中秋場 」特製紀念書籤，報名時間8月30日中午12 點起至額滿為止，民眾可上「新北市觀光旅遊網」查詢。